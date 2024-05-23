42 Gemi Kaynaklı Deniz Kirliliğine 91 Milyon TL Ceza

EGDS’nin devreye girdiği günden itibaren 42 gemi kaynaklık deniz kirliliğine kesilen 91 milyon 766 bin TL idari para cezasını Büyükşehir Belediyesi çevre yatırımlarında kullanıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk ve tek olan "Elektronik Gemi Denetim Sistemi" (EGDS) ile Akdeniz masmavi sularını kirleten gemilere göz açtırmıyor. Geçtiğimiz yıl hataya geçirilen EGDS sistemi ile Aksu Beşgöz Deresi ve batıda Göynük Çayı arasındaki sorumluluk sahasındaki deniz araçlarının denizlere kirletmesine anında müdahale ediliyor.

Antalya Körfezi 7/24 izleniyor

EGDS ile Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulanan saha içerisinde 22 noktaya PTZ ve termal kamera kuruldu. Sistem kapsamında 20 ayrı noktaya 40X optik büyüme özelliğine sahip 20 PTZ kamera, otomatik tanımla sistemine sahip 20 termal kamera ve ayrıca Balıkçı Barınağı üzerinde 90 mil menzilli su üstü radarı kuruldu. Yaklaşık 3 kilometrelik mesafeden net ve yakın görüntü alabilen kameralar ile denizleri kirleten gemiler anında tespit ediliyor. EGDS merkezinden 7/24 kameralar ile izlenen Antalya körfezinde denizi kirlettiği tespit edilen teknelere anında tespit ediliyor.

42 gemi kaynaklı kirlilik tespit edildi

Denetim tekneleri denizi kirlettiği tespit edilen geminin bulunduğu noktadan numune alıyor. Numune sonuçlarına göre denizi kirlettiği analiz sonuçları ve kamera kayıtları ile tespit edilen gemilere idari yaptırım uygulanıyor. 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren devreye alınan EGDS ile 42 gemi kaynaklı deniz kirliliği olayı tespit edildi. Yapılan tespitler sonucunda 91 milyon 766 bin TL idari para cezası uygulandı. Büyükşehir Belediyesi’nin gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik cezalardan elde edilen gelir ise yine çevre projelerinde değerlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, böylelikle hem deniz kirliliğini önüne geçerken, hem de çevre projelerine de kaynak aktarıyor.

Vira Haber