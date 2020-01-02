5 termik santralin kapatılmasına karar verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevre Kanunu'nun 11 ve 15'inci maddeleri gereği, 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılması; diğer 7 santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi, 3'üne gerekli çevre izinlerinin verilmesi kararı alındı.

Geçici faaliyet belgesi alan santrallerin 6 ay süresi var

Yapılan son denetimlerle çevresel yatırımlarını tamamladığı belirlenen Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santrallerine geçici faaliyet belgeleri verildi. Geçici faaliyet belgesi alan termik santrallerin, mevzuat gereğince 6 ay içinde çevre izin ve lisans belgesi için bakanlığa başvuru yapması gerekiyor. Tüm çevre yükümlülüklerini yerine getiren termik santrallere çevre izin ve lisans belgesi verilecek. Mevzuata uygun hareket etmeyen santrallere kapatma dâhil tüm cezai müeyyideler uygulanacak. Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan termik santralleri ise çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini aldı.

Kapatılan termik santraller ise şöyle:

Kahramanmaraş Afşin A Termik Santrali, baca gazı arıtma ve sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin bulunmaması, atık sahasına ilişkin Bakanlığa sunulan raporun yetersiz, atık su arıtma tesislerinin ise atıl olması gerekçesiyle kapatıldı.

Kütahya Seyitömer Termik Santrali'ne baca gazı arıtma sisteminin olmaması, Kütahya Tunçbilek Termik Santrali'ne ise baca gazı arıtma sisteminin bulunmamasının yanı sıra sürekli emisyon ölçüm sisteminin atıl durumda olması gerekçesiyle kilit vuruldu. Baca gazı arıtma sistemi bulunmayan Zonguldak Çatalağzı Termik Santrali, atık sahasına ilişkin Bakanlığa sunulan raporunun da yetersiz bulunması sonucu kapatıldı. Kangal Termik Santrali de baca gazı arıtma sisteminin bulunmaması ve sürekli emisyon ölçüm sisteminin atıl halde olması nedeniyle mühürlendi.