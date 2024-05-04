5. TYBA Yacht Charter Show Fethiye Göcek'te Açıldı

Lüks tekneler sergilenerek, yerli ve yabancı acentelere tanıtılıyor. Fethiye’nin Göcek Mahallesinde denizcilik sektörüne yeni soluklar kazandırmak amacı ile "5. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek" fuarı başladı. Ege ve Akdeniz’in deniz turizmini canlandırmak ve deniz yat turizmini öne çıkarmak için önemli organizasyonlarından kabul edilen etkinliğe farklı boylarda 52 lüks tekne katılıyor. Uluslararası yat kiralama firmalarının ve Türk firmalarının, yerli ve yabancı tekneyle bir araya gelerek oluşturulan fuarda, farklı su sporlarında kullanılan teknolojik aletlerde yer aldı. Fuarın açılış törenine İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tugay, TYBA Başkanı Güneş Aysun, D Marin Genel Müdürü Bora Ergezgin ile yerli ve yabancı misafirler katıldı.

TYBA Başkanı Güneş Aysun, yat turizmini geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.



“Yabancı bayraklı teknelere ev sahipliği yapıyoruz”

D Marin Genel Müdürü Bora Ergezgin, “Türk deniz turizm filosunun teknelerinin sergilenmesiyle birlikte farklı ülkelerden gelen brokırlarla beraber yabancı bayraklı teknelere ve mürettebatlarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu projede emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.



“Türkiye Turizminin Tanıtımına Katıda Bulunuyoruz”

Tüm Yat İşletmecileri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Derneği'nin (TYBA) kurulması ve gelişim sürecini anlatan TYBA Başkanı Güneş Aysun, "Türkiye’de deniz ve yat turizminin gelişmesi için çalışmalarda bulunuyoruz. Ticari yat sektöründe farklı taraflar arasında ilişkiyi arttırarak sektörün sorunları ve bunların çözümleri için projeler üretiyoruz” diye konuştu.



"Fethiye ve Göcek bir çekim gücü haline geldi"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, "Yerelde birçok oda ve derneklerimizle birlikte beraber hareket ediyoruz. Fethiye ve Göcek bir çekim gücü haline geldi. Uluslar arası prestijli dergilerde Fethiye turizm destinasyonlarında Türkiye’de birinci sıraya geldi. Fethiye’de bu yıl 2 milyon 200 bin turist hedefimiz var. Fethiye'de turizmi 12 aya çıkarabilmek için de Çin'de çalışmalarımıza başladık” ifadelerini kullandı.

Vira Haber