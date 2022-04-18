7 Yıllık Dünya Turunu Tamamladılar

Türkiye çıkışlarını Ağustos 2015’te Bodrum’dan yapan Kandiba 15 Nisan'da Setur Antalya Marina’ya giriş yaptılar.

Kandiba teknesi Setur Antalya Marina’ya girişleri sırasında Sahil Güvenlik, Deniz Ticaret Odası, Rotaryanlar, Yelken Kulübü ve bölgede yer alan römorkörler, diğer tekneler ile denizden, sirenler ve bayraklar ile marinadan karşılandılar. Kandiba’nın pontona yanaşmasıyla birlikte, müzik ve ikramlarla bir şenlik havası yaşandı.

17,30 metre uzunluğundaki Amel 55 ile yola çıkan çift Cebelitarık, Kanarya Adaları, Karayipler, Panama Kanalı, Galapagos, Fransız Polinezyası, Fiji, Vanuatu, Yeni Kaledonya, Papua Yeni Gine, Endonezya, Malezya, Maldivler, Cibuti, Kızıldeniz’den Kıbrıs rotasını izlediler. Türkiye’de Dünya Turu’nu tamamlayanlar arasına isimlerini yazdıran çiftin bundan sonraki hedefi ise ülke rivierasını daha detaylı gezmek.