8. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda Yapıldı

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan katıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bugünkü toplantının eski adıyla Yassıada, yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın Kongre Salonu'nda yapıldığına dikkat çekerek, acı hatıralarıyla bilinen adanın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve 137 oda, borsa ortaklığıyla kurulan şirket vasıtasıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesine tanıklık edecekleri dev bir esere dönüştüğünü belirtti.

Tamer Kıran, “Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile bakanları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmet ve saygıyla anıyorum. Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Bugünlerde dünyanın odaklandığı ve önümüzdeki süreçte büyük değişimlere öncülük etmeye aday en önemli konunun iklim değişikliği olarak karşımıza çıktığını kaydeden Tamer Kıran, İklim değişikliyle mücadele çalışmaları kapsamında uygulamaya konulması planlanan düzenlemelerden en geniş şekilde etkilenecek sektörlerin başında hiç şüphesiz denizcilik sektörünün geldiğini söyledi.

İklim değişikliği sorununun, geçtiğimiz haftalar içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanan Paris İklim Anlaşmasıyla beraber artık ülkemizde de devlet politikası haline gelen bir konu olduğunu belirten Tamer Kıran, “Bundan sonraki süreçte kaçışı olmayan bu yolda ilerlemek, işlerimizi, sektörlerimizi, hayat anlayışımızı buna göre geliştirmek durumundayız.” dedi.

Bu sürecin sadece sektörlerin çabalarıyla yürütülmesinin mümkün olmadığını Tamer Kıran, bu konuda da özel sektör-kamu hatta devletlerarası iş birliği büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Müşterek Meslek Komite toplantılarını önemine de dikkat çeken Tamer Kıran, komitelerden gelen sorunların ilgili makamlara iletildiğini hatırlatarak, “Dün olduğu gibi gelecekte de omuz omuza çalışmaya devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Tamer Kıran, sektör sorunlarıyla ilgili en çok müracaatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapıldığına dikkat çekerek, Bakanlıkla fevkalade uyumlu, yapıcı bir ortamda sürdürülen çalışmalarla ilgili olarak toplantıya katılan genel müdürlere teşekkür etti.

Toplantıda daha sonra, Müşterek Meslek Komite Başkanları ve Üyeleri söz alarak sektörel sorunlarını dile getirdi, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar üyelere yanıt verdi.

Vira Haber