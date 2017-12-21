Okyanusya ülkesi Vanuatu, 49.3 Bitcoin (800 bin dolar) karşılığında vatandaşlık vereceğini açıkladı.

Vanuatu, İngiltere merkezli Yeni Ekonomi Vakfı'nın (NEF) da aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşlar tarafından, 2006 ve 2010'da dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı ülke seçilmişti.

Bitcoin karşılığı haberlerin çıkmasının ardından ilk etapta Vanuatu Vatandaşlık Ofisi Başkanı Samuel Garae ülkenin direk ödemeleri kabul edeceği iddialarının yanlış olduğunu söyledi ve "Vatandaşlık Komisyonu belirlenmiş regülasyona göre yalnızca dolar kabul edecektir" dedi.

Vatandaşlık Ofisi tarafından yapılan düzeltmeden sonra Vanuatu'nun vatandaşlık için Bitcoin karşılığında dolar kabul edeceği açıklandı.

Antigua, Grenada ve Malta'dan sonra para karşılığında vatandaşlık teklif eden ülkeler arasında katılan Vanuatu, dünyanın en güçlü 34. pasaportu ve en mutlu insanların ülkesi unvanlarını koruyor.

Vira Haber