‘9 Santimetreden Küçük Hamsiyi Avlatmayacağız’

Balıkçılık ve Su İşleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, “Özellikle Doğu Karadeniz’deki hamsinin boyca ve ağırlıkça çok küçük olduğunu fark ettik” dedi. Atalay, tarihte belki ilk defa sezonda yasak getirdiklerine dikkat çekerek, “Büyük bir sürüyü tekne fark ediyor ve sarıyor. Sürülerin içindeki bireylerin kaçar santimden oluştuğunu biliyorlar. Ancak yine de sarıp güverteye alıyorlar. Sonra onları elekten geçirerek yasal sınırın üstündeki hamsiyi ayırıp, diğer küçük hamsileri hemen açıkta kimseye görünmeden denize bıraktıklarını tespit ettik. Böyle bir katliama müsaade edilmezdi. Bu durumu Bakanımıza da arz ettik. Onun da desteğiyle birlikte Doğu Karadenizde hamsi avcılığını yasakladık” dedi.

Atalay, yasağın gerekirse sezon boyunca devam edebileceğini kaydederek, “Hamsiyi her tarafta izliyoruz; boyu 9 santimetre olmamış hamsiyi hiç bir yerde avlatmayacağız, bu sezon sonuna kadar sürse bile” ifadelerini kullandı.

Vira Haber