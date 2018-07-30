9 yıldır Cezayir’de tutulu 3 gemi Türkiye’ye döndü

Cezayir Denizcilik Bakanlığı ile anlaşması olmasına rağmen 9 yıl önce esir alınan 3 Türk gemisi bugün yurda geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, 2008 yılında Cezayir devletinden izin alarak hem orkinos avlamak hem de Cezayirli balıkçılara balık tutmayı öğretmek amacıyla Akua Group A.Ş. Türkiye'den Cezayir'e gitti.

Burada bir müddet avlanan Akua Group A.Ş. 2009 yılında tutulan balıkları Türkiye’ye getirmek için 3 kafesli çekici romörkor tekneyi Cezayir’e gönderdi. Avlanmaya çıkan Cezayirli balıkçıların balıklarına Türk gemilerine yükleyen mürettebat balıkları Türkiye'ye getirmek istedi. Bunun için Cezayirli yetkililerden izin isteyen firma yetkilileri bekleme yaptıkları sırada, Cezayir Sahil Güvenlik ekipleri gemilerin Annaba Limanı'na yanaşmasını istedi. İlk başta rutin bir kontrol olduğunu düşünen mürettebat gemiyi istenildiği gibi limana yanaştırdı.

9 yıl sonra Karaburun'a demir attılar

Bir müddet sonra ise Cezayir Sahil Güvenlik ekipleri Türk gemilerinin kaçak balıkçılık yaptığını öne sürerek 3 gemiyi limana bağladı. Tekne mürettebatı sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, limanda bekleme yapan gemilerdeki kafeslerin patlaması sonucu balıklar serbest kaldı. Cezayir mahkemesine intikal eden olay, Şubat 2018 tarihinde davanın sonlanmasının ardından Türk gemileri bugün yurda dönüş yaptı. Şirket yetkilileri tarafından karşılanan gemiler, 9 yıl sonra Karaburun'da demir attı.

'Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği sürekli yanımızdaydı'

Konuya ilişkin açıklama yapan Akua Group A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, Cezayir yerel mahkemelerinin verdiği kararı Cezayir Yargıtayı tarafından bozulduğunu ve 9 yıldır esir tutulan gemilerin yeniden Türkiye’ye getirdiklerini belirtti.

Tekneleri yıpranmış da olsa kavuştuklarının mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kocaman, Türkiye Cumhuriyeti’nin destelerini sürekli yanında hissettiklerini vurgulayarak, "Esir tutulan gemilerden 2’si kiralık 1’inin ise kendimize aitti. 9 yıl boyunca kiralık olanların parasını verdik. Yaklaşık 3 ayda bir personel değiştirdik ve 30 milyonluk bir zararımız söz konusu. Biz de dava açmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Tekrardan Cezayir’e gideceklerinin altını çizen Kocaman, "Bizim alnımız aklandı. Hiçbir yanlışımız olmadığı için yeniden oraya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Sekiz gün sürdü

Öte yandan, esir tutulan geminin kaptanı Tolgaç Aşık, "Gemilerin bağlanacağını hiç düşünmemiştik, bütün yasal izinlerimiz vardı. Teknik anlamda da herhangi bir eksiğimiz yoktu. İlk başta rutin bir kontrol sandık, fakat sonra gemilerimizi bağladılar. 9 yıl sonra gemilerin beraat kararını aldığını duyunca çok mutlu oldum. Gemileri almak için Cezayir' gittik ve yine sıkıntı yaşadık. Davayı kazanmamıza rağmen yine sıkıntı çıkardılar bize. Yolculuk yaklaşık 8 gün sürdü. Normalde 4 günde gelirdik ama orada tadilat da yapamadığımız için yolculuğumuz bu kadar uzun sürdü" diye konuştu.

Vira Haber