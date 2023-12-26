Abant Gölü Milli Parkı'na 3 Bin 500 Yavru Balık Bırakıldı

Bolu’da yeni üretimi yapılan Abant alaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından Abant Gölü Milli Parkı’na düzenlenen etkinlikle göle bırakıldı. Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretimi gerçekleştirilen 3 bin 500 Abant alası yavrusu artık doğal gölde yaşayacak. Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler ile şube müdürlerinin katıldığı etkinlikte balıklar göle salındı.

Vira Haber