Abant Gölü’nün Yüksek Kesimleri Beyaz Örtüyle Kaplandı

Bolu’da dün gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede sıcaklık sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Ayrıca beyaz örtüyle kaplanan Abant Gölü Milli Parkı’na ziyarete gelen vatandaşlar, kar manzarası karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vira Haber