ABB, Fortune “Dünyayı Değiştirenler” listesinde

Fortune dergisi ABB'yi, temiz enerjiye dayalı elektrikli ulaşımın yaygınlaşmasına yönelik çabalarını göz önüne alarak, "Dünyayı Değiştirenler” (Change the World) listesinde 8. sırada gösterdi. Fortune'a göre bu liste, "temel iş stratejisinin bir parçası olan faaliyetleriyle pozitif toplumsal etki oluşturan" şirketleri onurlandırıyor.

Fortune, dördüncü yıllık sıralamasındaki ilk 10 kuruluş içine ABB'yi alarak, şirketi prestijli bir gruba dahil etmiş oldu. Onurlandırılan diğer şirketler arasında, bu yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola virüsüne karşı geliştirdiği aşıyla hayat kurtaran ilaç üreticisi Merck de yer alıyor. Fortune'un övgüye değer bulduğu şirketler arasında, Hindistan'da iki yıldan az sürede 200 milyondan fazla aboneye geniş bant kurarak akıllı telefonlara "dijital oksijen" sağlayan telekom şirketi Reliance Jio da bulunuyor.

ABB CEO'su Ulrich Spiesshofer, Fortune sıralaması, küresel ekonomik büyüme ile iklim değişikliğini ayrıştırmanın bir yolu olarak şirketin e-mobiliteye verdiği önemi ve bu alandaki liderliğini onaylamak anlamına geliyor, dedi.

"ABB, yeryüzünü tüketmeden çalışmaya kendini adamıştır" diyor Spiesshofer.

E-mobilite portföyünde tren, otobüs ve gemi şarj ve güç çözümleri bulunan ABB'nin geliştirdiği hızlı şarj cihazları sayesinde araçlar, seyir mesafelerini 8 dakika gibi kısa bir sürede 200 kilometre (yaklaşık 125 mil) arttırabilmekte.

"Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça" diyor Fortune, "ABB dünya genelinde 7000'den fazla hızlı şarj istasyonu kurdu ve bu sayede yedi yıl içinde yaklaşık 2 milyon galon benzin tasarrufu sağladı. Şirketin şarj işkolu, 2015'den bu yana yıllık gelirlerde çift haneli büyüme kaydetti. Şirketin Electrify America planı çerçevesinde önümüzdeki yıl ABD'de yüzlerce şarj istasyonu kurulması hedefleniyor."

Fortune'ın "Dünyayı Değiştirenler" kriterleri arasında, bir şirketin teknolojilerindeki inovasyon derecesi ve bundan gelen pozitif sosyal etkinin sağladığı kâr ve hisse değeri bakımından faydalar bulunuyor. ABB ikinci çeyrekte, 8,889 milyar dolar ciro beyan ederek geçen yılın aynı dönemine göre net gelirini yüzde 30'dan fazla büyümeyle 681 milyon dolara yükseltti.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) kamu, sanayi, ulaşım ve altyapı sektörlerindeki müşterilerine elektrifikasyon ürünleri, robotik ve hareket, endüstriyel otomasyon ve güç şebekeleri alanlarında küresel hizmet sunan öncü bir teknoloji lideridir. 130 yılı aşan inovasyon geleneğini sürdüren ABB bugün, iki belirgin değer önerisiyle sanayide dijitalleşmenin geleceğini yazıyor: Herhangi bir santraldan herhangi bir prize elektrik getirmek ve doğal kaynaklardan bitmiş ürüne kadar endüstrileri otomatikleştirmek. Tam elektrikli uluslararası FIA motor sporları sınıfı olan Formula E'nin isim ortağı ABB, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak üzere e-mobilitenin sınırlarını zorlamaktadır. ABB 100’den fazla ülkede yaklaşık 147,000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.

Vira Haber