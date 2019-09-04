ABD donanmasında Dorian Kasırgası alarmı

ABD 2. Filosu, dünyanın en büyük deniz üssü Naval Station Norfolk'taki varlıklar da dahil olmak üzere, Hampton Roads bölgesindeki tüm ABD Deniz Kuvvetleri gemilerine ve uçaklarına, Kasırga Dorian'ın yaklaşmasıyla gerektiğinde ayrılmaya hazırlıklar yapma talimatı verdi.

2. Filo komutanı Yardımcısı Andrew L Lewis, kuvvetli rüzgarlar ve denizler nedeniyle gemilere, uçaklara ve iskelelere zarar gelmemesi için birimlerin 24 saat içinde yola çıkmaya hazır olmasını istedi. Ulusal Kasırga Merkezi'nden gelen en son fırtına tahmin raporu, Dorian'ın Perşembe günü Güney ve Kuzey Carolina kıyılarına yaklaşabileceğini, tehlikeli rüzgarlar, hayatı tehdit eden fırtına dalgası ve sel yağışlarının bölgeye getirebileceğini tahmin ediyor. Fırtına, Cuma günü Virginia sahilinin çevresinden geçecek ve güney Chesapeake Körfezi - Hampton Roads bölgelerinde rüzgar ve yağmur etkisinin artacak.

Başkan Yardımcısı Lewis, “Gemi ve personelimizin hazır olmasını sağlamak için fırtınayı izlemeye ve izlemeye devam edeceğiz. Gerekirse, gemilerimizi fırtına yolundan güvenli bir şekilde geçmek için yeterli zaman sağlayacak şekilde sıralayacağız.” Açıklamasını yaptı.

Donanmanın Norfolk'tan ayrıldığı son sefer Eylül 2018 yılındaydı.

Ancak üsteki bazı gemiler bakım yapıldığı için buradan ayrılamayacaklar. Fakat bu gemiler için de olası hasarları önlemek için ek önlemler alınacağı belirtildi.

Donanma Bölgesi Mid-Atlantic, Hampton Roads bölgesindeki tüm kurulumların 48 saat içinde 50 knot'tan daha uzun süren rüzgarlar olasılığına hazırlanmalarını emretti.

Donanma İstasyonu Norfolk, aktif görevli denizciler, aile üyeleri ve rezervuarlar dahil olmak üzere yaklaşık 150.000 personele ve Deniz Destek Faaliyeti Hampton Roads, ABD Filo Kuvvetleri Komutanlığı, Ortak Personel Hampton Roads, ABD Deniz Piyade Kuvvetleri Komutanlığı Komutanlığı, Denizaltı Denizaltı Kuvvetleri Atlantik ve Deniz Koruma Kuvvetleri Komutanlığı'nın da bulunduğu 6.000 kişiye ev sahipliği yapıyor.

Vira Haber