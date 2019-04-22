ABD, İran yaptırımlarında muafiyete son verdi

ABD Başkanı Donald Trump 2 Mayıs'tan itibaren 8 ülkenin (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan) İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına son verecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İran petrolü piyasada olmayacağı için küresel talebin tamamının karşılanacağının garanti altına alınması adına vaktinde adım atma konusunda uzlaştı.

MUAFİYET HAKKI 2 MAYIS'TA SONA ERİYOR

2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'a yönelik verilen söz konusu hakkın uzatılmayacağı kaydedildi.

ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmak için bu kararı verdiğine dikkat çekilirken, Çin, Hindistan ve Türkiye'nin İran'la en fazla petrol ticareti yapan ülkeler olduğu belirtildi.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.

Türkiye İran'dan ne kadar petrol alıyor?

Türkiye, ABD'nin İran yaptırımlarına muafiyet tanıdığı Kasım ayından Ocak sonuna kadar toplam 485 bin 214 ton ham petrol ithal etti.

EPDK verilerine göre Türkiye İran'dan Kasım'da ham petrol ithal etmedi. Aralık ayında 104 bin ton, Ocak'ta 381 bin 214 ton ham petrol ithal etti. Şubat verisi ise henüz yayımlanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında İran ile altı büyük devlet arasında yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş, kısa süre sonra, söz konusu anlaşmayla yürürlükten kalkan ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımları Kasım ayında tekrar başlamıştı.

Vira Haber