ABD: Saldırıların arkasında İran var

12 Mayıs'ta Suudi Arabistan'a ait petrol tankerleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında sabotaja uğramış, 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki iki petrol istasyonuna dronelu saldırı düzenlenmişti. BAE, saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini iddia ederken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da açıklama yaparak petrol tankerlerine yapılan sabotajın arkasında İran'ın olduğunu iddia etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de açıklamalarda bulunan Bolton, "İran tarafından saldırıya uğradığı neredeyse kesin" ifadelerini kullandı. BAE Dışişleri Bakanlığı, 12 Mayıs'ta ülkenin doğu sahilinde yer alan El Fuceyra Limanı yakınlarındaki dört ticari geminin sabotaja uğradığını açıklamış, can ve mal kaybı olmadığı belirtilmiş ve soruşturma başlatılmıştı. İran ise endişe verici olduğunu belirterek olayın aydınlatılmasını istemişti.

"SALDIRILARDA İRAN'IN DENİZ MAYINLARI KULLANILDI"

John Bolton, "Füceyre saldırısının arkasında İran'ın olduğu açık. Sizce başka kim yapabilir ki? Nepal'den birileri mi? Saldırıların ardında 'neredeyse kesin şekilde' İran'ın deniz mayınları var. Washington'daki kimsenin kafasında hiçbir şüphe yok, bunu kimin yaptığını biliyoruz ve önemli olan şu ki; İran bildiğimizi biliyor" dedi.

Vira Haber