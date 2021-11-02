ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, İstanbul'a ulaştı.

Gemi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a geldi.

Sarayburnu Limanı'na demirledi

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.

LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin demirlemesine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik ederken, limanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da üç gün kalacak olan geminin, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacağı ifade edildi.

Vira Haber