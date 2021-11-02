ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştı.
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ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, İstanbul'a ulaştı.
Gemi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a geldi.
Sarayburnu Limanı'na demirledi
ABD donanmasına ait bir savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.
LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin demirlemesine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik ederken, limanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
İstanbul'da üç gün kalacak olan geminin, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacağı ifade edildi.
Vira Haber
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Etiketler : abd donanması
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