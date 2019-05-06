ABD, sondaj yapmamızdan rahatsız oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin "ABD, Türkiye'nin, sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya davet ediyoruz." dedi.

Margan Ortagus, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TANSİYONU ARTIRMA RİSKİ TAŞIYOR"

"ABD, Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Kıbrıslı Rumların bölgedeki sondaj çalışmaları sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hafta sonunda Fatih Sondaj Gemisi ile Kıbrıs'ın batısında doğal gaz arama çalışmalarına başladığını açıklamıştı. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin gerekli adımları attığını ve KKTC'nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını" belirtmişti.

Bu açıklamaya ilk tepki, Kıbrıslı Rumların üyesi olduğu Avrupa Birliği'nden (AB) gelmişti. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'ye itidal ve Kıbrıs'ın kendi münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarına saygı gösterme çağrısı yapmış, AB'nin "Kıbrıs'ın haklarını ihlal edecek, her türlü yasa dışı faaliyete uygun tepkinin verileceğini" ifade etmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı ise Mogherini'ye "Bu açıklamayı reddediyoruz" tepkisi vermişti.

Vira Haber