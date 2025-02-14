İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. ABD Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çatıştı
ABD Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çatıştı

ABD Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çatıştı

ABD Donanmasına ait USS Harry S. Truman adlı uçak gemisi Mısır açıklarında Beşiktaş-M adlı yük gemisiyle çatıştı.

A+A-

Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında ABD Donanmasına ait USS Harry S. Truman adlı uçak gemisi, dün Beşiktaş-M adlı yük gemisiyle çatıştı. Donanma tarafından yapılan açıklamada, "Çatışma Harry S. Truman'ı tehlikeye atmamış olup, herhangi bir su baskını ya da yaralanma rapor edilmedi. İtici güç sistemleri etkilenmemiştir, güvenli ve istikrarlı bir durumdadır. Olay soruşturma altındadır" dedi.
USS Harry S. Truman, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ticari ve askeri gemilere yönelik başlatılan saldırıları engelleme misyonunun bir parçası olarak geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana Kızıldeniz'de görev yapıyor.

Vira Haber


Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.