ABD'de Teknede Patlama: 1 Ölü, 5 Yaralı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde bir iskeleye demirli halde bulunan teknede patlama meydana geldi. Tekne, patlamanın ardından alev aldı. Yangın başka bir tekneye daha sıçradı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Patlamanın nedenine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Vira Haber