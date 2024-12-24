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ABD'de Teknede Patlama: 1 Ölü, 5 Yaralı

ABD'de Teknede Patlama: 1 Ölü, 5 Yaralı

ABD'nin Florida eyaletindeki bir teknede patlama meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde bir iskeleye demirli halde bulunan teknede patlama meydana geldi. Tekne, patlamanın ardından alev aldı. Yangın başka bir tekneye daha sıçradı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Patlamanın nedenine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Vira Haber 


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