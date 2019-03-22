ABD'den Çinli iki şirkete yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Çinli iki nakliye şirketinin, Kuzey Kore'nin aldatıcı yöntemler kullanarak ülkeye yönelik hem uluslararası hem de ABD yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırım listesine dahil edilen "Dalian Haibo International Freight" isimli şirketin, ABD tarafından daha önce yaptırım listesine alınan Kuzey Koreli maden ve metal şirketi Paeksol Trading Corporation'a mal ve hizmet ya da destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

"Liaoning Danxing International Forwarding" şirketine ise Kuzey Kore'deki taşımacılık sektöründe faaliyette bulunduğu ve Kuzey Kore rejimi için malzeme tedarik edilmesine imkan sağlamak adına "aldatıcı uygulamalara başvurduğu" gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "Hazine Bakanlığı yaptırım uygulamaya devam edecektir. Şunu açık şekilde ortaya koyuyoruz ki Kuzey Kore ile yasa dışı ticareti maskelemek için hileli yöntemlere başvuran taşımacılık şirketleri kendilerini büyük riske atmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Denizcilik sektörü, Kuzey Kore'nin yasa dışı deniz taşımacılığı uygulamalarını durdurmak için daha fazlasını yapmak zorunda." değerlendirmesine yer verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yaptırımların, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u nükleer silah programından vazgeçmeye ikna etmek amacıyla ABD'nin ülke üzerindeki baskıları sürdürdüğünün kanıtı olduğu belirtildi.

Yaptırım listesine alınan gerçek ve tüzel kişilerin, ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanıyor.

2. zirvede anlaşma sağlanamamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen zirvede anlaşma sağlanamamıştı.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." ifadesini kullanmış, Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho da zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.

Vira Haber