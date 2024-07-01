Abdulkadir Uraloğlu: "1 Buçuk Sene İçinde 6 Milyon Metreküpe Yakın Dip Taraması Yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha temiz denizler için mavi suların dibini taradıklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, 1 buçuk sene içinde 6 milyon metreküpe yakın dip taraması yaptıklarını belirterek, "Balçık, kum, çakıl veya kaya benzeri yapılara çeşitli işlemlerle müdahale ediyoruz. Deniz dibi tarama işlemini ileriye götürmek adına aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Vira Haber