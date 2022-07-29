Abdülvahit Şimşek Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı Ziyaret Etti

1997 yılından bu yana denizcilik sektörüne yetişmiş gemi insanı noktasında eğitimler veren Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi, son yıllarda göstermiş olduğu başarılı eğitim planlamaları ve vizyonel yeni programlarla sektöre hizmet verme noktasında hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle son dönemde yurtdışından gelen gemi insanlarının gerek yenileme, gerekse eksik eğitimlerini tamamladıkları noktasında eğitim merkezinde bir süredir çalışmalar yapılıyorken, yakın zamandır da Ukraynalılar’la özel işbirliği geliştirilmektedir.

Bu konu özelinde, söz konusu işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek yeni planlamaları görüşmek üzere Ekol Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı makamında ziyaret etti.

Şimşek konu ile ilgili olarak, ‘’Yıl içinde iki ayrı tarihte uzun dönem eğitim programları açan Ekol Denizcilik, gerek Ukraynalılar gerekse farklı milletlerden gelen eğitim talepleri ve programlar için de destek verebilecek derslik ve eğitmen kadrosuna sahip bir kurumdur. Bu noktada bugüne kadar Irak, Lübnan, Tunus gibi bölgelerden yoğun sayıda deniz insanı misafir ettik, bir süredir de Ukrayna ile işbirliği içindeyiz. Amacımız, farklı milletlerden denizcileri okulumuzda bir araya getirebilmek ve Türk öğrencilerimizi de bu ivme ile deniz hayatına gerek karada, gerek denizde alacakları görevler için hazırlamak. Öğrencilerimizin, denizin sınırları olmayan bir meslek olduğunu yaşayarak görmelerini önemsiyoruz’’, dedi.