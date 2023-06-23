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Abdülvahit Şimşek’ten Kurban Bayramı Tebrik Mesajı

Abdülvahit Şimşek’ten Kurban Bayramı Tebrik Mesajı

Avs Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek Kurban Bayramı Tebrik Mesajı

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Kıymetli dostlarım;

Yepyeni umutlarla bir Kurban Bayramı’na daha erişmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştiren, milli ve manevi duygularımızı canlı tutan, örf ve adetlerimizin renkli tarafını oluşturan müstesna günlerdir.

Bu mutlu ve değerli zamanları fırsat bilerek ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla vakit geçirmeli, “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” anlayışıyla hareket ederek sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip ve kimsesizlerin yanında olmalıyız.

Bu vesileyle AVS ailesi olarak tüm İslam aleminin, denizcilik sektörümüzün ve milletimizin Kurban Bayramını tebrik eder, sağlık ve esenlikler dileriz.

 

Saygılarımla

Abdülvahit Şimşek

AVS Yönetim Kurulu Başkanı

 

Vira Haber

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