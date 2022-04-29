Abdülvahit Şimşek’ten Ramazan Bayramı Mesajı

Denizcilik sektörünün öncü firmalarından olan AVS Global Ship Supply Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, mesajında şunları kaydetti:

“Kıymetli Dostlarım,

Tüm dünya coğrafyalarını uzun süredir etkisi altına alan pandemi koşularını geride bırakıyor olmak insanlığa biraz nefes aldırmışken, farklı noktalarda yaşanan savaşların ağır ve kara tablosu hepimize nüfus etmiştir.

Merkeze insanı koyan tüm öğretilerin arzusu şüphesiz savaşsız bir dünyadır. Dünyayı insanlığın ortak değeri olarak gören biz denizciler için ise evrensel değerler anlayışı içinde savaşın kabul edilir hiçbir yanı yoktur.

Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları yüzyıllardır farklı din, dil, ırk ve görüşten toplumlara ev sahipliği yapmışken, dün Suriyelileri, Afganları, Iraklılar’ı misafir ettiğimiz bu coğrafyada şimdilerde Ukraynalılar’ı ağırlıyoruz.

Bu ev sahipliğinin insanlığın ortak motivasyonunu arttıracağına, yeni sinerjiler tesis edeceğine inanıyoruz ve yaşanan şerrin arkasından gelecek hayra şahitlik etmek istiyoruz.

Her zaman söylediğimiz gibi, paylaşmanın, bir ve bütün olmanın, insani hasletlere yakışır şekilde davranmanın en güzel örneklerini yaşamaya ve yaşatmaya zemin hazırlayan bu özel günlerin, kara tablolardan daha aydınlıklarına, düşmanlıktan dostluk ve kardeşliğe evrilme noktasında vesile olmasını temenni ediyoruz.

Bu bilinci destekleyen bir sektörde yerimizi almış olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Biz denizcilerin en güzel özelliklerinden biri olan birlik ve beraberlik anlayışının gerek tüm ekip arkadaşlarımız gerekse sektördeki tüm paydaşlarımız, değerli müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız tarafından desteklendiğini görmek gurur vericidir. Daha iyi ve faydalı olanı, insanlığa daha çok hizmet edeni bulmak adına, bugüne kadar nasıl geldiysek, bugünden sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz.

Tüm bu dileklerle deniz dostlarının, denizinin havasını soluyan herkesin, dünya denizlerinde ailelerinden uzak bayram geçirecek kardeşlerimizin ve kıymetli ailelerinizin Ramazan Bayramını kutluyorum.

Nicelerinin esenlik içinde yaşanmasını duası ile.”

Vira Haber