Ada Kıbrıs Sergisi Mersin Marina’da
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıldönümü kutlaması kapsamında Mersin Marina, 18-20 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu’nun “Ada Kıbrıs” isimli resim sergisine ev sahipliği yapacak.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizmde markalaşmasını sağlamak ve ada turizmini yurt içi ve yurt dışında modern bir anlayışla tanıtmak amacıyla başlatılan “Ada Kıbrıs” projesinin bir parçası olan sergi; KKTC’nin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini konu alıyor. Kurulumun ardından sergiyi gezen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Özgür EZEL ve Turizm Koordinatörü Kazım TÜRKAN, Mersin Marina Müdürü Mehmet GÜNASLAN ve ziyaretçilere, Kuzey Kıbrıs’ın tarihi, doğal güzellikleri, gastronomisi ve kültürel zenginliklerini tanıttı. Mersin Marina’nın yaşam merkezinde 20 Temmuz Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak sergi, ilk günden büyük beğeni topladı.
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