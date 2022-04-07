Adalar Seferlerine Zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olağanüstü toplanan Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldığı duyurdu.

İBB Şehir Hatları ve özel deniz motorlarının Adalar seferlerinde yeni ücretleri belli oldu. Buna göre, ilk biniş tam bilet ücreti ve aktarma 15.64 TL’den 21.90 TL’ye çıktı. Öğrenci 7.82 TL’den 10.95 TL’ye, öğretmen 10.95 TL’den 15.33 TL’ye yükseltildi. Adakartlı ücreti 9.38 TL’den 13.13 TL’ye, aktarma ücreti 5.86 TL’den 8.20 TL’ye çıktı.

Şehir Hatları vapurlarında da hatlara göre yeni tarife düzenlemesi yapıldı. Tüm hatlarda öğrenci ücreti 2.67 TL’den 3.74 TL’ye çıktı. 3.92 TL’lik öğretmen ve diğer indirimli geçiş ücreti de 5.49 TL’ye yükseldi. Hatlarına göre tam bilet ücretleri de 7.67 TL ile 12.05 TL arasında değişiyor.