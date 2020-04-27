Adalara Giriş - Çıkış Kontrollü Olarak Başladı

Adalar’a giriş ve çıkışla Koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmıştı. Adalar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada bu yasağın kalktığı ve kontrollü giriş – çıkışların başladığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre bugün itibariyle polis memurları eşliğinde izin belgesi kontrol edilerek giriş – çıkış uygulamaları başladı.

Polis ekipleri Bostancı İskelesinden vapurla adalara geçmek isteyen vatandaşların izin belgesi olup olmadığını kontrol etti. İzin belgesi olmayan kişilerin adalara gidemeyeceğini söyledi.

Kontrol sırasında bulunan basın mensuplarına konuşan bir vatandaş” Devletimizin ve sağlık bakanlığımızın bize ön görmüş olduğu bütün şartlara kurallara uyuyoruz sosyal mesafeye de uyuyoruz” diye konuştu.

Vira Haber