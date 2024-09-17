Adana'da Balıkçılar Yeni Av Sezonunun Açılmasıyla “Vira Bismillah” Dedi

Adana'nın denize açılan 3 kapısından biri olan Karataş ilçesi Balıkçı Barınağı'nda 2024 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu açılış programı düzenlendi. Törende konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, kentin sahip olduğu değerler ile su ürünleri potansiyeli bulunduğunu ifade etti. Kökçüoğlu, “Adana 160 kilometre kıyı şeridi, Seyhan ve Ceyhan nehirleri ve bu nehirlerin üzerindeki baraj gölleri, göletleri, 5 adet lagünü ile su ürünlerinde ciddi bir potansiyele sahip. 2023 yılında 6 bin tonu avcılık, 2 bin 500 tonu yetiştiricilik olmak üzere 8 bin 600 ton su ürünleri üretimimiz oldu. Bunları 7 adet işleme ve paketleme tesisinde işleyerek ihracata gönderiyor ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz" dedi. Kökçüoğlu, Karataş ilçesine yapılacak Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle su ürünleri üretiminin daha da artacağına dikkat çekti.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er ise 2023 yılında su ürünleri üretiminde 1 milyon ton üretimin geçildiğini belirterek, “Bunun 450 bin tonu avcılıktan kaynaklanıyor. Avcılığı gelişigüzel yaptırmadık. Sürdürülebilirliği sağlayarak, stokları koruyarak, koruma kontrol dengesini sağlayarak belli bir nizam içinde bu avcılığı yaptırdık. Bundan sonraki dönemde de sürdürülebilirliği sağlayarak, stokları koruyarak avcılığımızı devam ettireceğiz" dedi. Er, sübvansiyonlu krediler, teşvikler ve desteklemelerle balıkçıların hep yanında olduklarını belirterek, “Bakanlık olarak son 22 yılda balıkçılara 45 milyar lira doğrudan destekleme verdik. Bu desteklerimiz bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.

Karataş Kaymakamı Necati Aktan da su ürünleri politikalarının ana hedefinin vatandaşların bol ve ucuz balık yemesini sağlamak olduğu kadar deniz, göl, baraj ve nehirlerdeki su ürünleri sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu kaydetti.

Törenin ardından Kur'anı Kerim tilavetiyle birlikte yeni av sezonunun bereketli olması için dua edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde balıkçı barınağından Akdeniz'e açılan balıkçılar denizde rızkını aramaya başladı.

Vira Haber