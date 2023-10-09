Adana'dan İskenderun'a Yüzen Alper Gezmiş'e Ödül Verildi

Arsuz ilçesindeki bir otelde düzenlenen törende, mücadeleyi tamamlayan Gezmiş'e kupa ve madalya takdim edildi.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nun geleneksel haline geldiğini belirtti.

Yumurtalık-İskenderun yüzme hattının dünyada yüzülen benzer mesafelere ve maratonlara rakip olduğunu kaydeden Vanlı, "Ülkemizin lacivert renkli kristal berraklığındaki sularını inşallah bundan sonraki yıllarda da hep beraber tüm dünyaya tanıtma gayreti içinde olacağız." dedi.

Zorlu maratonu bitirmenin gururunu yaşadığını ifade eden yüzücü Alper Gezmiş, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun'un bir liman ve yüzme şehri olduğunu ifade ederek, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz maraton geleneksel hale geldi. Bundan sonraki yıllarda daha sağlıklı, daha geniş kapsamlı bir duyuruyla daha fazla sporcuyla bir şenlik içinde yapmayı planladığımız bir organizasyon olacak." şeklinde konuştu.

Törene, çok sayıda davetli katıldı.

Vira Haber