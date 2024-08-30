Adem Şimşek: “Odamızın 42. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun”

Toplantının gündeminde Odanın 42. Kuruluş yıl dönümü, Oda faaliyetleri, Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla şube toplantı salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Temmuz ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Ağustos ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

“ODAMIZIN 42. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN”

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın kuruluşunun 42. yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek şunları ifade etti: “Denizciliğimizin amiral gemisi Deniz Ticaret Odamızın 42. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Türk denizciliğinin önünün açılmasına vesile olan Odamız, kuruluşundan bu güne Türk denizciliğinin gelişimine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. Bizlerde tüm üyelerimizle birlikte bu köklü çınarı daha da ileriye taşımak, bizden sonraki nesillere daha güçlü bir oda bırakma sorumluluğu ve gayretiyle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Denizciliği Türklere büyük ülkü olarak gösteren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Deniz Ticaret Odamızı kuran, Türk denizciliğine büyük hizmetleri geçmiş bütün büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyorum.” Dedi.

Balık avlama sezonunun 1 Eylül günü başlayacağını belirten Başkan Şimşek tüm balıkçıların işlerinin açık, bol kazançlı ve bereketli olmasını kazasız- belasız bir sezon geçirmelerini diledi.

“LOGİSTECH FUARINDA BULUŞUYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 11-13 Eylül tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek olan LOGISTECH – Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’na, Oda olarak katılım sağlayacaklarını söyleyerek konuşmasına devam eden Başkan Şimşek, “Bu yıl 11-13 Eylül 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleşecek olan ve Odamızın da destekçileri arasında bulunduğu LOGISTECH – Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’nda İzmir’in ve Ege’nin lojistik performansının artması hem ülke hem de kent ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor. Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin katılacağı fuara tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz.” dedi.

“ALİAĞA NET TONDA YILI LİDER SÜRDÜRÜYOR”

Aliağa limanlarında kaydedilen 2024 yılının ilk 7 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Şimşek, “2024 yılı Ocak – Temmuz dönemi elleçlenen net ton 51 milyon 129 bin 773 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemde ise bu rakam 47 milyon 26 bin 378 ton olarak gerçekleşmiş olup geçen seneye göre %9 artış gerçekleşmiştir. Aliağa bu rakamlarla net tonda lider konumunu sürdürmektedir. 2024 yılının ilk 7 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 70 milyon 695 bin 157 ton olarak gerçekleşmiş olup geçen senenin aynı dönemine göre bu rakam eşit gitmektedir. Aliağa limanları toplam gross ton elleçlemede Kocaeli’nin arkasından 2. Liman konumundadır. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda 2024 yılı Ocak ve Temmuz dönemi uğrak yapan gemi sayısı 3 bin 607 adet olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde ise bu sayı 3 bin 757 adet olarak kayda geçmiştir. Geçen senenin aynı dönemine göre %4 azalma gerçekleşmiş olup Kocaeli’nin arkasından 2. sıramızı koruyoruz.”

KONTEYNER TRAFİĞİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

“2024 yılı Ocak – Temmuz döneminde TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında ise toplam TEU adedi 1 milyon 219 bin 41 olarak gerçekleşmiştir. Geçen senenin aynı döneminde elleçlenen 905 bin 656 TEU ile karşılaştırıldığında % 34,6 artış gerçekleşmiş olup Ambarlı, Kocaeli ve Tekirdağ dan sonra Aliağamız 4. sırada yer almaktadır.”

“ALİAĞA YÜKLEME NET TON’DA LİDER KONUMDA”

“2024 yılının ilk 7 ayında limanlarımızda yükleme net ton 20 milyon 315 bin 649 ton olmuştur. Geçen seneye oranlandığında ise % 13,7 artış gerçekleşmiş olup Aliağa liderliğini korumaktadır. Boşaltma net ton ise 30 milyon 814 bin 124 ton olmuştur. Aliağa en çok boşaltma elleçlemesi olan ikinci liman konumundadır. Geçen seneye göre % 6 artış gerçekleşmiştir.” Dedi.

“30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Konuşmasını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü kutlayarak sonlandıran Başkan Adem Şimşek: “ Milli Kurtuluş Savaşı’mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanları ile dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yıl dönümünü kutluyor, bağımsızlık meşalesini yakarak bu zafere öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşları başta olmak üzere kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz.” Dedi.

Başkan Adem Şimşek’in konuşmasının ardından toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Kaynak: denizcihaber.com