Adrasan’da tur tekneleri için iskele sıkıntısı

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Adrasan'da yılda 250 bine yakın insanın günübirlik tekne turu satın aldığını belirterek, "Adrasan çıkışlı turlar büyük ilgi görüyor. Burada ciddi bir deniz turizmi ticareti var. Ancak bu kapasiteye uygun indirme bindirme yapacak bir iskele yok" dedi.

DTO Antalya Şubesi'nin 15. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda Başkan Ahmet Çetin Mayıs ayı çalışmalarını özetlerken, üyeler de bölgelerindeki sorunları paylaştı. Mayıs ayı içerisinde özellikle yeni görevlerine başlayan belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduklarını dile getiren Çetin, denizciler olarak yeni sezona iyi bir giriş yaptıklarını söyledi. Çetin, DTO Antalya Şube binasının Konyaaltı bölgesine taşınması adına çalışmalar içinde olduklarını da ifade ederken, bu konuda yer tahsisi için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile görüştüklerini ve Başkan Esen'in arsa tahsisi konusunda yardımcı olacağını söyledi. Ahmet Çetin ayrıca Kaş'a ek hizmet bürosu açtıklarını ve batı bölgesindeki üyelerin Antalya'ya gelmeden işlemlerini daha hızlı ve rahat yapabileceklerini söyledi.

Antalya Balıkçı Barınağı'nda son durum

Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki gelişmeleri de değerlendiren Çetin, "Antalya balıkçılarının hak ve menfaatleri korunmak kaydıyla Antalya'nın bu önemli deniz yapısının günümüz modern deniz yapıları işletmeciliği ile uygun bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. Burada mutlaka balıkçıların kullanacakları kısmın ayrılması kaydıyla barınağın tümünün bir üst yönetimle, Organize Sanayi Bölgesi ya da Serbest Bölge modelinde olduğu gibi işletilmesinde yarar var" dedi.

"Adrasan'da ciddi bir deniz turizmi ticareti var"

Adrasan'da yaşanan iskele sorunlarına da değinen Çetin, Adrasan'da yılda 250 bine yakın insanın günübirlik tekne turu satın aldığını belirtti. Adrasan çıkışlı turların büyük ilgi gördüğünü kaydeden Çetin, "Burada ciddi bir deniz turizmi ticareti var. Ancak bu kapasiteye uygun indirme bindirme yapacak bir iskele yok. Projesi var ama bu projenin iki yıldan önce hayata geçmesi pek mümkün gözükmüyor. Antalya valimiz burada çareyi söyledi. İki yıl yeni iskele yapılana kadar bu ticaret eski sistem ile buradan yapılmalı. Adrasan çıkışlı deniz turları Antalya'nın en popüler deniz turları. Adrasan için gerekli olan iskele proje tamamlanmış ve kurum görüşleri alınmıştır. 2019 yılı içerisinde ihalesinin yapılacağına inanıyoruz. Bu zaman zarfı içerisinde teknik özelliği zayıf iskeleler kuvvetlendirilerek Antalya Valiliğimizin izni ile yeni modern iskele bitene kadar iki yıl süreyle, bu seneye nasıl gelindiyse devam edilmelidir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Marinalara rezervasyonlar arttı"

Şube İhtisas Komisyonu çalışma ve faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda açıklamalarda bulunan DTO Antalya Marina ve Çekek Yerleri İhtisas Komisyonu Başkanı Hasan Kaçmaz ise, bölgedeki marinalar ve kullanım kapasiteleri, marinalardaki gelişim ve ilgili projeler hakkında üyeleri bilgilendirdi. Hasan Kaçmaz, bu yıl bölgelerden aldıkları bilgilere göre marinalara rezervasyonların arttığını söyledi. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıl dönümü kutlama etkinliklerinin de değerlendirildiği toplantıda, Şube Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Kemal Piro tarafından 2019 yılı Mart ayı gelir giderlerinin hesapları sunuldu.

Vira Haber