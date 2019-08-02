‘Aegean Sea Ways kapandı' iddiası

Çeşme ile Atina'nın Lavrion arasını 7 saate düşüren feribot seferlerine, teknik nedenlerle 30 Temmuz'a kadar verilen aranın yeniden uzatıldığı duyuruldu.

Dün yapılan açıklamaya göre feribot seferlerinin başlama tarihi 7 Ağustos Çarşamba gününe ertelendi.

Seferleri yapan Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği (Aegean Sea Ways) adlı firma, internet sitesinden yaptığı duyuruda, seferlere teknik nedenlerle ara verildiği belirtilirken, "Bilet bedelleriniz ödeme yapmış olduğunuz kartlarınıza iade edilecektir" ifadelerini kullandı.

Ancak rezervasyon yaptıran vatandaşlar, paralarının iade edilmediğini ve firmaya ulaşamadıklarını iddia etti. İddialara göre firma, Çeşme'deki başvuru noktasını da kapattı. Firmaya ulaşamayan vatandaşlar tedirgin oldu.

"TELEFON VE ADRESLERİ KALDIRMIŞLAR"

Mağdurlardan Fırat G., 10 Ağustos 2019 tarihi için 16 Haziran 2019'da rezervasyon yaptırdığını belirterek, "Seferlerini sürekli erteliyor. Şimdi de 7 Ağustos'a kadar ara verdiklerini internet sayfalarına yazmışlar. 10 Ağustos tarihinde gidip gidemeyeceğim ve bayram tatilinde ne olacağımız belli olmadığı için kendimize alternatif bir yol çizelim diye firmadan paramızı geri istedik ama ne firma sahibine ne de bir firma yetkilisine ulaşamıyoruz. Çeşme'deki ofisleri kapalı; İzmir'deki ofislerinde de kimse yok. İnternet sitelerindeki telefon ve adresleri de kaldırmışlar. Bayram tatili için yeniden bilet almak zorunda kaldım. Çeşme'den Sakız Adası'na, oradan da aktarmalı olarak Atina'ya gideceğim. Firmadan paramı geri alamadığım gibi ek masrafa da girmiş oldum. Bu durum hem maddi hem de manevi açıdan beni yordu" dedi.

İKİNCİ UZATMA

İzmir'in Çeşme ilçesi ile Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Lavrion Limanı arasında 30 Haziran tarihinde başlayan ve kısa süre sonra da "teknik sorunlar" nedeniyle 30 Temmuz'a kadar ara verildiği açıklanmıştı.

Vira Haber