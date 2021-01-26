AFKOM’dan Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi ile birlikte ilimizde bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi de, Marmara Bölgesinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın oluşturacağı olumsuz olaylara karşı vatandaşları uyardı.

50 80 kilometre / saat hızında esmesi beklenen fırtınanın ulaşımda aksamalara, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere, çatı uçması gibi olumsuzluklara sebebiyet vermesine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Vira Haber