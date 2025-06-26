Ağır Hizmet Tipi Elektrikli Kamyon Manş Denizi'ni İlk Kez Geçti

Tam elektrikli kamyon, rotasını P&O Ferries'e ait hibrit bir feribotla tamamlayarak yük taşımacılığının karbon ayak izinin azaltılmasında önemli bir gelişmeye işaret etti.

Renault Trucks, Kuehne+Nagel ve P&O Ferries, Dover’dan Calais’e Manş Denizi’ni feribotla geçerek yük taşıyan ilk ağır hizmet tipi elektrikli kamyonun rotasını başarıyla tamamlayabilmesi için iş birliği yaptı. Kamyonun yolculuğu, Kuehne+Nagel’in İngiltere Derbyshire'daki East Midlands Gateway deposundan başlayarak şirketin Fransa, Amiens'teki deposunda tamamlandı. Yükün boşaltılıp tekrar yüklenmesinin ve aracın şarj edilmesinin ardından kamyon, İngiltere’ye geri döndü. Toplamda 1.100 kilometre süren gidiş-dönüş güzergahı, düşük emisyonlu lojistik alanında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Bu görev, elektrikli kamyonların uluslararası güzergâhlarda operasyonel kullanılabilirliğini ve yük taşımacılığının dekarbonizasyonu konusunda potansiyellerini ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu geçiş, feribot taşımacılığının elektrikli ağır vasıtalar (HGV) için İngiltere ile kıta Avrupası arasında yasal olarak uygulanabilir ve güvenli bir rota sunduğunu da kanıtlıyor. Renault Trucks E-Tech T 40 tonluk ağır hizmet elektrikli kamyonu, Manş Denizi’ni, P&O Ferries’in en yeni hibrit gemisi olan P&O Liberté ile geçti. Bu gemi, aynı rotada kullanılan geleneksel feribotlara kıyasla %40 daha az karbon emisyonu salınımı ile bu yolculuğun toplam karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağladı.

Şimdiye kadar yük taşıyan bir ağır hizmet tipi elektrikli kamyon, bu feribot rotasını tamamlamamıştı. Bu yolculuğun uygulanabilirliğini kanıtlayarak gerçekleştirilen iş birliği, elektrikli kamyon teknolojisine olan güveni artırmayı, daha geniş çapta benimsenmesini teşvik etmeyi ve sürdürülebilir taşımacılık filolarına geçişi hızlandırmayı amaçlıyor. Dover-Calais rotası, Birleşik Krallık ile Avrupa arasındaki ticaretin kritik bir hattını oluşturuyor ve sağlanan başarı, yakın gelecekte bu hattın dekarbonize bir yük taşıma koridoruna dönüşme potansiyelini gözler önüne seriyor.

Vira Haber