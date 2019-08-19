Ağrı Balık Gölü'nde festival heyecanı

Ağrı ve Iğdır illerine sınır olan, Türkiye'nin en yüksek rakımlı olan Balık Gölü’nde, 24 Ağustos'ta Taşlıçay Belediyesi’nin öncülüğüyle "1. Balık Göl Festivali" gerçekleştirilecek.

Doğu Anadolu bölgesinde yer alan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan, 2 bin 250 rakımlı Balık Gölü'nde, ülkemizin her bölgesinden vatandaşların katılım sağlayacağı bir festival düzenlenecek.

Her mevsiminde turistlerin uğrak noktası olan Balık Gölü'nün hem ülkemizde hem de dünya çapında tanınırlığının artması amacıyla ilk defa düzenlenecek olan festivale katılanlar renkli anlara tanık olacak.

Taşlıçay Belediyesi ilçe merkezinden ücretsiz otobüslerle Balık Gölü'ne konukları taşıyarak vatandaşlara, yörenin kendine özgü yemekleri, balık ve farklı ikramlar sunulacak.

Tekne turları, konserler ve farklı organizasyonlar yer alacak

Bölgede rakım yüksek olduğu için serin bir havanın hakim olacağı festivalde, küçük katılımcılar da düşünülerek onlara özel oyun alanları kurulacak. Vatandaşlar dilerse düzenlenecek olan tekne turlarıyla göl üzerinde manzaranın keyfini doyasıya sürebilecek.

1.Balık Gölü Festivali’nde Manuş Baba adıyla anılan ünlü sanatçı Mustafa Özkan, dillere pelesenk olmuş birbirinden güzel şarkılarıyla konuklara müzik şöleni yaşatacak. Milli sanatçıların yanı sıra yerelde çok sevilen sanatçılar da hem Türkçe hem de Kürtçe olarak şarkılarını seslendirerek festivalde eğlenceyi doruk noktasına çıkaracak.

Vira Haber