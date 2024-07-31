AGT Parke: Yenilikçi ve Kaliteli Zemin Çözümleri

İleri teknoloji ile üretilen parkeler, suya ve çizilmeye karşı yüksek direnç gösterirken, geniş parke renkleri ve desen seçenekleriyle de her türlü dekorasyona mükemmel uyum sağlar. AGT parkeleri, kolay temizlenebilir yapıları ve antistatik özellikleriyle evinizi daha sağlıklı ve konforlu hale getiriyor. Tüm AGT parkeleri, E0 ve FloorScore sertifikalarına sahiptir.

AGT Parke Teknolojisi: Suya Dirençli Parkeler

Parke teknolojisinde yenilikçi yaklaşımlar sunan AGT, suya dirençli parkeler geliştirir. AGT’nin tüm parke modelleri, 24 saat boyunca suya karşı dirençli yapısıyla ön plana çıkıyor. Bunun yanında, Mood parke koleksiyonu 71 saate kadar suya dirençlilik göstermekte. Bu özelliği sayesinde evinizde veya iş yerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz parkeler, suya karşı mükemmel bir koruma sağlar. Laminant parke modelleri arasında suya dirençli olanlar, AGT'nin ileri teknoloji kullanarak ürettiği ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kaldığı ürünlerdir. Ayrıca AGT parkelerinin antistatik özellikleri, toz tutmayan ve kolay temizlenen bir zemin sağlar.

Suya dirençli parkeler, banyo ve mutfak gibi nemli alanlarda dahi kullanılabilir. Bu, parkelerinizin sadece estetik açıdan değil, fonksiyonel olarak da uzun ömürlü olacağı anlamına gelir. Öyleyse evinizde veya iş yerinizde suya karşı dirençli ve estetik bir zemin arayışındaysanız, laminant parke seçeneklerini değerlendirmek yerinde bir karar olacaktır.

Parke Seçim Rehberi: Hangi Parke Sizin için Uygun?

Parke seçimi, yaşam alanlarınızın tarzını ve kullanım amacını belirlemede oldukça önemlidir. AGT, farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş bir parke modeli yelpazesi sunuyor. Bu modeller arasında seçim yaparken dikkate almanız gereken bazı faktörler bulunur.

İlk olarak, yaşam alanınızın tarzını belirleyin. Modern bir dekorasyon için daha açık ve parlak tonlarda parkeler uygun bir seçim olabilirken, klasik bir tarz için koyu ve doğal ahşap dokuları tercih edilebilir. Parke modellerinin suya ve çizilmeye karşı dirençli olup olmadığını da göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle çocuklu veya evcil hayvanlı yaşam alanlarında bu özellikler oldukça önemlidir. Effect, Yoga ve Marco Polo koleksiyonları register emboss özellikli gerçek ahşap dokusu sunmaktadır.

AGT Parke’nin Kolay Temizlenebilir Özellikleri

AGT parkelerinin en belirgin özelliklerinden biri, kolay temizlenebilir yapılarıdır. Tüm parke koleksiyonları kolay temizlenir ve leke tutmaz özelliklere sahiptir. Parkelerin antistatik özellikleri sayesinde toz ve kir tutma oranı minimum seviyededir. Bu, evinizde daha temiz ve sağlıklı bir ortam sağlar. AGT parke modelleri, özel kaplama teknolojileri ile üretilir ve bu kaplamalar sayesinde yüzeydeki kirlerin kolayca temizlenmesini sağlar.

Özellikle yoğun kullanılan alanlarda, parkelerin temizliği büyük bir önem taşır. Parkelerinin yüzey kaplamaları, leke tutmaz ve su geçirmez özelliklere sahiptir. Bu, parkelerinizi günlük temizlik sırasında sadece nemli bir bezle silerek ilk günkü gibi temiz tutmanızı sağlar.

Parke Montajında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Parke montajı, parkelerinizin uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken önemli bir adımdır. AGT parkelerinin montajı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı temel unsurlar bulunmaktadır.

İlk olarak, montaj yapılacak zeminin düz ve temiz olması gerekir. Zeminin düzgün olmaması durumunda parkelerin düzgün döşenmesi mümkün olmaz ve bu, ileride parkelerinizin zarar görmesine neden olabilir. Ayrıca parkelerin montajı sırasında uygun yapıştırıcıların kullanılması da oldukça önemlidir. AGT parkeleri, yüksek kalite yapıştırıcılarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve bu sayede daha sağlam bir zemin oluşturur.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta, parkelerin montajı sırasında aralarında bırakılan boşluklardır. Bu boşluklar, parkelerin sıcaklık ve nem değişimlerinden etkilenerek genişleyip daralmasını sağlar. AGT parkeleri, bu tür genişleme ve daralmalara karşı dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir, ancak yine de montaj sırasında bu kurallara dikkat edilmesi gerekir.

Son olarak, montaj işlemi tamamlandıktan sonra parkelerin üzerindeki koruyucu filmin çıkarılması ve yüzeyin temizlenmesi gerekmektedir. Bu, parkelerinizin ilk günkü parlaklığını korumasını sağlar ve uzun süre dayanıklı kalmasına yardımcı olur.