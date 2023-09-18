Ahırkapı Açıklarında İki Gemi Çatıştı
Yassıada açıklarında çatışan ro-ro gemisi ile kuru yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yassıada güneyi açıklarında çatışan 'Patrıa Seaways' isimli 154 metre boyundaki ro-ro gemisi ve 'Yasa Pıoneer' isimli 229 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda ve kılavuz kaptanlarımızın refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirledi." ifadeleri kullanıldı.
Vira Haber
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