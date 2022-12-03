Ahırkapı Açıklarında İki Yük Gemisi Çatıştı

126 metre boyundaki Burhan Dizman ile 147 metre boyundaki Turan C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çatıştı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ahırkapı’da iki geminin çatıştığı öğrenildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Twitter üzerinden kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

CAN KURTARMA BOTLARI OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ahırkapı’da çatışan 126 metre boyundaki Burhan Dizman ve 147 metre boyundaki Turan C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için Kurtarma-10 Römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir.

Çatışan gemiler İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda 2 Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma-2 ve Kurtarma-10 Römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi.”