Akaryakıt Gemisi Tedariki Projesi Kapsamında Son Gemi Suya İndirildi

Akaryakıt Gemisi Projesi kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlar ile dost/müttefik unsurların lojistik ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla, manevra gücü yüksek, limanda, alargada, yaklaşma sularında ve bekleme mevkilerinde akaryakıt ikmali yapabilecek kabiliyete sahip toplam dört adet gemi tedarik edilmekte olup bunların 2 adedi teslim edilmiştir, üçüncü gemi ise teslim aşamasındadır.

AGEM ile Türk Deniz Kuvvetleri’nin liman içi denizlerde akaryakıt ikmali görevini daha etkin yapması amaçlanmaktadır.

Gemilerdeki Yerlilik Oranı Yüzde 80

Gemiler, 49,85 metre uzunluk ve 9,2 metre genişliğinde olup 200 ton kargo yakıt ve 39 ton kargo tatlı su taşıma kapasitesine sahiptir.

Lojistik destek almadan ve liman ihtiyacı olmadan üç gün denizde kalma kabiliyetine sahip gemiler, 15 deniz mili süratine sahip olup, aynı anda iki gemiye kargo yakıt/kargo tatlı su transferi yapabilmektedir.

Vira Haber