Akbük Koyu’nda ağaç katliamı

Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki ağaç katliamı kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Sabah saatlerinde balık tutmaya gidenlerin fark etmesiyle ortaya çıkan acı olayda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koydaki yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bölgede kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İkilinin evlerinde yapılan aramalarda, motorlu testere ele geçirildi

Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bölgede kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na, dün sabah saatlerinde balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Jandarma, ağaçları kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ağaçların kesilmesi, doğaseverlerin de tepkisine neden oldu.

Jandarma ekiplerince olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Görüntülerden, şüphelilerin Akbük Koyu'nda kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T. olduğu belirlendi. İkili, dün evlerine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. S.T. ile M.T.'nin evlerinde yapılan aramalarda, motorlu testere ele geçirildi. S.T. ve M.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Vira Haber