Akçakoca Kale Plajı'na Mavi Bayrak

Türkiye genelinde sürdürülen "Temiz Deniz, Temiz Sahil" programı kapsamında, çevre duyarlılığına sahip plajlar mavi bayrakla ödüllendiriliyor. Akçakoca’daki Kale Plajı, bu kapsamda 577. mavi bayrak alan plaj oldu.

"Bu ödül sadece temiz deniz suyu anlamına gelmez"



Eskici ayrıca, 2001 yılından itibaren mavi bayrak alacak plajların atık su arıtma tesisine ve çevre izin belgesine sahip olma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatarak, Kale Plajı'nın bu şartları başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

"İkinci mavi bayrağı da ilçemize kazandıracağız"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise yaptığı konuşmada, kendi tesislerinin bulunduğu koyda da mavi bayrak almak için çalışmalara başladıklarını belirtti. Özlü, "Bel-Tur Genel Müdürümüz ve yardımcısı burada. Otelimizin yer aldığı ve yeni adıyla Saklıkoy olan bölgedeki plajımız için Akçakoca Kaymakamımız ve Akçakoca Belediye Başkanımızla birlikte çalışarak ikinci mavi bayrağı da ilçemize kazandıracağız. Bu konuda hep birlikte çaba göstereceğiz" diye konuştu.

Vira Haber