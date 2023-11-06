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Akçakoca'da 16. Palamut Briç Festivali Tamamlandı

Akçakoca'da 16. Palamut Briç Festivali Tamamlandı

Türkiye Briç Federasyonu ile Akçakoca Palamut Briç Kulübünce düzenlenen 16. Palamut Briç Festivali sona erdi.

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Türkiye Briç Federasyonu ile Akçakoca Palamut Briç Kulübünce düzenlenen 16. Palamut Briç Festivali sona erdi.

Akçakoca Belediyesinin sponsorluğunda bir otelde düzenlenen etkinlikte 450 kişi yarıştı.

Katılımcıların kıyasıya mücadele ettiği yarışların sonunda balık ikramında bulunuldu.

Dereceye girenlerin madalyalarını Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve federasyon üyeleri takdim etti.

Vira Haber

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