Akçakoca'da Balıkçılar, Denize Açılamadı

Yer yer yağmurun da etkili olduğu sahil kentinde, 5 ila 7 kilometre hızla esen rüzgar dolayısıyla dalga boyu 3 metreyi aştı.

Uyarıyı dikkate alarak limana demirleyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, rüzgarın ilçede dün akşamdan itibaren etkili olduğunu belirterek, balıkçıların muhtemelen yarın denize açılmaya başlayacaklarını söyledi.

Sezonun palamut avcılığı açısından zayıf başladığını anlatan Karakaş, "Şu an mezgit, barbun ve kalkanda artış var. Deniz soğumadığı için hamsi piyasada Marmara destekli bulunuyor. Lüfer de çok fazla değil ama yine de bulunuyor. Mevsim şartları takip ettiğimiz kadarıyla 1 ay ileri gitmiş durumda. Denizler soğudukça avcılığın artacağını düşünüyoruz." dedi.

Vira Haber