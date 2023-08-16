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Akçakoca’da Denize Girmek Yasaklandı

Akçakoca’da Denize Girmek Yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

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Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, denizdeki yoğun dalga ve akıntının plaj ve sahillerde risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Yarın ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Vira Haber

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