Pandemi nedeniyle bir süre ziyaretçilerin giriş çıkışlarına kapatılan Akdamar Adası'nı 2019'da ise 225 bin kişi ziyaret etmişti.

Gevaş ilçesinde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında Van'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adası'na gelenlerin büyük çoğunluğu İranlılardan oluşuyor. Van'a gelenlerin görmeden dönmediği Akdamar Adası'na tekne ile yaklaşık 20 dakikalık yolculuğun ardından ulaşılıyor. Gelen ziyaretçiler Van Gölü'ndeki Akdamar ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.

Akdamar Adası koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılında 19 Mart1 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilere kapatıldı. Yılda bir gün ayin izni verilen Akdamar Kilisesi'nde geçen yıl düzenlenen 8'inci ayine ise koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilmedi. 2019 yılında 225 bin kişinin geldiği Akdamar Adası'nı, 2020'de 68 bin kişi ziyaret etti. Yetkililer, pandeminin bitmesiyle birlikte ziyaretçi sayısının tekrar artacağını ve koronavirüsle ilgili tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.

Vira Haber