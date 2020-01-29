Akdeniz’ de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan ilk açıklamaya göre Antalya’nın doğu ilçelerinde (Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradi, Gündoğmuş) bu akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar olacak, görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli güneybatılı rüzgarla birlikte, yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar kuvvetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İkinci uyarıda ise; “Akdeniz'de rüzgarın yarın (perşembe) akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve güneybatı, gece saatlerinde itibaren kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, doğusunda yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma akşam saatlerinde batı kesimlerde, gece saatlerinde doğu kesimlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.” denildi. Denizde ulaşımda aksamalar olabileceği de belirtildi.

Vira Haber