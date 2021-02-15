Akdeniz Tropikleşiyor, Yabancı Tür Sayısı 600’e Yaklaştı

Deniz üzeri transferlerin tüm dünyada hız kazanmasıyla beraber bitki, hayvan ve diğer mikro organizmaların bir yerden başka bir yere taşınmaları da kolaylaştı. İklim değişikliğinin de etkileriyle birlikte son 10-20 yılda istilacı yabancı türlerin yayılış alanları hızlı bir şekilde arttı.

Balon balığı, aslan balığı ve diğer yabancı türlerin işgali, Akdeniz’e de zarar veriyor. Konuyla ilgili Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"AKDENİZ TROPİK TÜRLERİN İŞGALİ ALTINDA"

Küresel ısınmayla birlikte yabancı türlerin Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e geldiğini belirten Çevik, “Global ısınmanın biz daha farklı etkilerini görüyoruz. Özellikle bizim bölgemizin olduğu yer Levant denizi olarak da biliniyor. Çok sayıda yabancı tür var ve bunların çoğu Süveyş kanalından geliyor. Tropik yerlerden geliyor. Burası aslında tropik türlerin işgali altında. Yaklaşık 600’e dayandı yabancı tür sayısı. Bu bizim bildiklerimiz. Mikro düzeyde daha bilmediğimiz türler de var. Onlarla beraber sayı çok fazla. Bu bölgedeki sıcaklığın yükselmesi de bunların bir nedeni” diye konuştu.

"AKDENİZ TROPİKLEŞME SÜRECİNE GİRDİ"

Bazı bilim insanlarının yabancı türler nedeniyle ‘biyoçeşitliliğin çökebileceğini’ söylediğini kaydeden Prof. Dr. Cem Çevik, şöyle devam etti:

“Balon balıkları, aslan balığı, ıskarmoz, barbun türleri var 2 tane bunların hepsi aslında yabancı tür. Akdeniz’e giriş yapan türlerin sayısında son on yıllarda anormal artış var. Bu da bu bölgenin yavaş yavaş bir tropikleşme sürecine girmiş olabileceğinin göstergesi. Bunun sonuçları çok yıkıcı da olabilir. Bazı çalışmalarda yabancı türlerin gelmesinin katkı yaptığı söyleniyor. Bazı bilim insanları da korkulacak bir şey yok diyor. Bazı bilim insanları da bunun ciddi sonuçları olabileceğini, biyoçeşitliliğin çökebileceğini söylüyor. O yüzden çok enteresan çalışmalar yapılıyor ve biz de takip ediyoruz. Bunu sadece balık olarak düşünmeyin. Karides, midye, deniz kurtları gibi çok türde canlıların buraya gelip yerleşmesi söz konusu.”

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, bölgedeki balıkçılara özel eğitim programları hazırlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Geçen hafta da Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Akdeniz'de az görülen 'oluklu balina' ve 'ay balığı' görüntülenmişti.

Vira Haber