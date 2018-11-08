Akdeniz'de 10 ayda 100 bin sığınmacı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, yılın başından 4 Kasım tarihine kadar Akdeniz üzerinden Avrupa Birliği’nin (AB) farklı ülkelerine ulaşan sığınmacıların sayısının 100 bin 630 olduğu belirtildi. Böylelikle 2018, AB’ye 100 binden fazla sığınmacının geldiği üst üste beşinci yıl oldu.

Her ne kadar 2018'de Akdeniz üzerinden Avrupa’ya gelen sığınmacıların sayısı 100 bin eşiğini aşmış olsa da, IOM bu yıl AB’ye gelen sığınmacıların sayısının önceki yıllara göre düşüş kaydettiğine de dikkat çekti. 2017’nin ilk 10 ayında Avrupa’ya gelen sığınmacı sayısının 154 bin 825 olduğunu hatırlatan örgüt, 2016 yılında bu rakamın 337 bin 773 olduğunu ifade etti.

IOM, 2018'in ilk 10 ayında Avrupa’ya ulaşan 100 bin 630 sığınmacının neredeyse yarısının İspanya'ya ulaştığını ifade etti. İspanya'ya Akdeniz üzerinden ulaşan sığınmacıların sayısı 49 bin 13 olduğu belirtilirken, bunu 27 bin 715 sığınmacı ile Yunanistan takip etti.

Üçüncü sırada 22 bin 167 sığınmacı ile İtalya yer alırken, 2018'de Malta'ya ulaşan sığınmacıların sayısı 989 ve Kıbrıs'a gidenlerin sayısının da 746 olduğu belirtildi.

Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yapılan tehlikeli deniz yolculuğu her zaman karada sonlanmıyor. Uluslararası Göç Örgütü, 4 Kasım tarihine kadar topladıkları veriler ışığında toplamında bin 989 sığınmacının Akdeniz’de hayatını kaybettiğini belirtti.

Akdeniz üzerinden İtalya ve Malta’ya ulaşmaya çalışan bin 267 sığınmacı hayatını kaybetti. İspanya’ya ulaşmak isteyen sığınmacılardan 566’sı, Yunanistan’a ulaşmak isteyenlerden ise 156’sı Ege Denizi'nde hayatını kaybetti.

Dört yılda 56 bin 800 sığınmacı öldü ya da kayboldu

Bu arada Associated Press, sığınmacı krizinin küresel faturasını gözler önüne seren bir araştırma yürüttü. Buna göre dünyada 2014'ten bu yana 56 bin 800 sığınmacı öldü ya da kayboldu.

Haber ajansı Associated Press dünya çapında yaşamını yitiren ve kaybolan sığınmacı sayısının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu ortaya koyan kapsamlı bir araştırma yaptı.

AP'nin uluslararası örgütler, adli tıp kayıtları, kayıp ilanları ve ölüm haberleri gibi çok sayıda veriyi bir araya getirerek hazırladığı çalışma, 2014'ten bu yana en az 56 bin 800 sığınmacının öldüğünü ya da kaybolduğunu ortaya koydu.

Bu rakam, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün Ekim ayında yayınladığı rapordaki verilerin en az iki katı. BM verileri, dört yıl içinde 28 bin 500 kişinin kaybolduğunu ya da öldüğünü gösteriyor.

AP'nin haberinde bilançonun gerçek resmi ortaya koymaktan çok uzak olduğuna da dikkat çekiliyor. Yeni bir hayat umuduyla yola çıkan sığınmacılardan bazılarının cesetlerinin denizin dibinde ya da çölde kumların altında yok olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, yasadışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalıştığı için ailelerin haber alamadığı yakınları için kayıp başvurusu yapmadığı belirtiliyor.

"Hükümetler sığınmacıların akıbetini araştırmıyor"

2015 yılında patlak veren mülteci krizinden bu yana sığınmacılar Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Sığınmacılarla ilgili araştırmalara yeterince bütçe ayırılmaması da tablonun ne kadar ağır olduğunu ortaya koymayı zorlaştıran bir etken olarak öne çıkıyor. Örnek olarak 2015 yılında İtalya açıklarında 800 kişinin öldüğü sığınmacı faciası gösteriliyor. İtalya'nın bu facianın araştırılması ve ölenlerin teşhis edilmesi için söz verdiği ancak ülkede yönetimi devralan popülist hükümetin bu çalışmalara ayrılan bütçeyi kestiği vurgulanıyor.

AP'nin çalışmasında dünyanın birçok noktasında siyasi ve sosyolojik bir soruna dönüşen göç meselesinin hükümetler tarafından hafife alındığı da vurgulanıyor. Cenevre merkezli Mixed Migration Centre'den (Karışık Göç Merkezi) Bram Frouws, "Göç yönetimi konusuna nereden bakarsanız bakın, insanlar hareket halinde olmaya devam edecekler. Mülteci ya da iş için göçenler, hepsi insan" diyor.

Vira Haber