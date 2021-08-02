Akdeniz'de 1800 yıllık Antik Roma gemisi bulundu
talya’da Sicilya kıyılarında bin 800 yıllık bir Antik Roma gemisi bulundu. Uzmanların, son yılların en önemli tarihi keşiflerinden biri olarak nitelediği geminin kalıntılarında değerli anforalar açığa çıkarıldı.
Akdeniz'de Palermo açıklarında MÖ 2. yüzyıla tarihlenen antik bir Roma gemisi keşfedildi. Gemi, Isola Delle Femmine yakınlarında, denizin 92 metre derinliğinde yatıyor ve bir denizaltı robotu tarafından çekilen ilk görüntülere göre, bol miktarda şarap amforası taşıyor.
Keşif, aynı zamanda Sicilyalı yetkililer tarafından son yılların en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak tanımlandı.
Diğer taraftan, birkaç hafta önce Sicilyalı arkeologlar başka bir batık keşfetmişlerdi. Ustica Adası'nın açıklarında yaklaşık 70 metre derinlikte bulunan farklı bir eski bir Roma gemisi. Bu gemi de aynı zamanda MÖ 2. yüzyıla tarihlenen şarapları içeren çok sayıda amfora taşıyordu.
Araştırmacılar bulguların, Roma'nın Kuzey Afrika, İspanya, Fransa ve Orta Doğu'yla yaptığı baharat, şarap, zeytin ve diğer ürünlerin ticaret faaliyetlerine ışık tutacağını belirtti.
Vira Haber
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