Akdeniz'de 1800 yıllık Antik Roma gemisi bulundu

Akdeniz'de Palermo açıklarında MÖ 2. yüzyıla tarihlenen antik bir Roma gemisi keşfedildi. Gemi, Isola Delle Femmine yakınlarında, denizin 92 metre derinliğinde yatıyor ve bir denizaltı robotu tarafından çekilen ilk görüntülere göre, bol miktarda şarap amforası taşıyor.

Keşif, aynı zamanda Sicilyalı yetkililer tarafından son yılların en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak tanımlandı.

Diğer taraftan, birkaç hafta önce Sicilyalı arkeologlar başka bir batık keşfetmişlerdi. Ustica Adası'nın açıklarında yaklaşık 70 metre derinlikte bulunan farklı bir eski bir Roma gemisi. Bu gemi de aynı zamanda MÖ 2. yüzyıla tarihlenen şarapları içeren çok sayıda amfora taşıyordu.

Araştırmacılar bulguların, Roma'nın Kuzey Afrika, İspanya, Fransa ve Orta Doğu'yla yaptığı baharat, şarap, zeytin ve diğer ürünlerin ticaret faaliyetlerine ışık tutacağını belirtti.

Vira Haber