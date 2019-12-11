Akdeniz’de 6 bin amforalı batık bulundu

Akdeniz’in dibinde amforalarla dolup taşan 2 bin yıllık inanılmaz bir Roma dönemi batığı keşfedildi. Batıkta içecek taşımak için kullanıldığı sanılan binlerce amfora bulundu. Yakındaki bir limanın adını taşıyan 34 metrelik Fiscardo gemisi, Yunanistan’ın Kefalonya adasındaki tortulara gömülmüştü ve sonar teknolojisi ile ortaya çıkarıldı. Geminin genişliği ise 14 metre boyutunda.

Patras Üniversitesi’nden Dr. George Ferentinos, batığın MÖ 1. yüzyıl ve MS 1. yüzyıl arasına tarihlendiğini söylüyor.

Ferentinos, “Söz konusu batık tortuya yarı gömülmüş vaziyette. Bu nedenle ileride bir arkeolojik kazı yapabilirsek, kısmi veya bütün ahşap gövdeyi bulacağımıza dair yüksek beklentilerimiz var.” Açıklamasını yaptı.

Geminin klasik yapısı, gemiyi tarihlendirmek için kullanılan içecek ve yiyecek depolamak için kullanılan yaklaşık 6.000 amfora sayesinde anlaşıldı.

Fiscardo’nun, o dönemde Romalılar tarafından kullanılan en büyük gemilerden biri olduğu düşünülüyor.

Deniz dibinde bulunan amforalar, muhtemelen şarap, zeytinyağı, tahıllar ve diğer gıda maddelerini taşıyordu ve ticaret için tutuluyordu. Kimyasal analizler ve DNA testleri, amforaların tam içeriğini ortaya çıkarabilir.

Kargo gemisinin, o dönem içinde ortalama ticari gemilerin iki katı büyüklüğünde olduğuna inanılıyor. O dönemdeki Roma ticaret gemileri yaklaşık olarak 15-20 metre boyutlarında oluyordu.

Fiscardo, bu dönemde Akdeniz’de bulunmuş en büyük dört gemi batığı arasında yer aldığını söylüyor.

60 metre derinlikte bulunan batığın okyanusun dibinden kaldırılıp kaldırılmayacağına henüz karar verilmedi.

Kefalonya, önemli bir ticaret limanına ev sahipliği yapan en büyük Yunan adalarından biri. Adanın yakınındaki diğer şaşırtıcı buluntular arasında adanın güney doğusunda 1991 yılında bulunan Miken Tholos mezarı yer alıyor. Bu mezar MÖ 1300 yılına aitti ve kralların ve yüksek rütbeli memurların mezar yeriydi.

Vira Haber