Akdeniz'de göçmenler petrol tankerini kaçırdı

Palau bayrağı taşıyan yakıt tankeri Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı. Kaptanın Türk olduğu belirtilen geminin Malta'ya götürülmek istendi. Gemide 6 mürettebatın bulunduğu, 4 mürettebatın Hintli, birinin ise Libya vatandaşı olduğu belirtildi, Olayla ilgili Ankara'da kriz masası oluşturuldu.Libya'dab bir savaş gemisi kaçırılan gemiye müdahale etmek üzere hareket etti.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Türkiye'den hareket eden bir geminin Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırıldığı ifade edildi. Türk mürettabatın bulunduğu geminin Malta'ya götürülmek istendiği belirtildi.

Palau bayrağı taşıyan yakıt tankeri Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı. İtalyan yetkililer El Hiblu 1 adlı geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurdu. Resmi verilere göre gemi Tuzl'dan Trablus'a gidiyordu.

Palau bayrağı taşıyan tankerin 11 Mart’ta Türk bir firma tarafından satıldığı ve gemide Türk mürettebatın da bulunduğu gelen bilgiler arasında.

İtalya İçişleri Bakanı Metteo Salvini'nin yaptığı açıklamaya göre, gemi mürettebatı Libya açıklarında kurtartığı göçmenleri Trablus limanına bırakmak istedi. Ancak Libya'ya dönmek istemeyen göçmenler geminin kontrolünü ele geçirdi.

Yaşananların "bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" olduğunu söyleyen Salvini, geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliğine harekete geçmesi çağrısında bulundu. Salvini ayrıca, geminin İtalyan limanlarına yanaşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Salvini'nin açıklamalarının ardından konuyu değerlendiren Libyalı yetkililer, sahil güvenlik birimlerinin sorumluluk alanlarında çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Gelişmeleri yakından takip eden sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans, İtalya'ya limanlarını açma ve Cenevre Konvensiyonunun şartlarına uyma çağrısı yaparak, bu göçmenlerin korsan değil, sığınmacı olarak anılması gerektiğini belirtti.

Salvini'nin açıklamalarının ardından konuyu değerlendiren Libyalı yetkililer, sahil güvenlik birimlerinin sorumluluk alanlarında çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Haberi doğrulayan Malta silahlı kuvvetleri, geminin rotasının gözlem altında tutulduğunu açıkladı

İtalyan haber ajansı ANSA, gemide yüzden fazla göçmenin bulunduğunu bildirdi.

Kaçırılan geminin özellikleri

IMO: 9753258

MMSI: 511989000

Çağrı İşareti: T8A3169

Bayrak: Palau [PW]

AIS Gemi tipleri: Tanker

Brüt Tonaj (GRT): 484

Detveyt: 846 t

Tam Boy x Tam Genişlik: 52m × 8m

Yapım Yılı: 2015

Vira Haber